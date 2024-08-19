Kazım Karabekir 2. Etap Kentsel Dönüşüm için ihale düzenlenecek

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1 blok 54 daire ve 4 dükkan için 10 Eylül Salı günü saat 11.00’de kentsel dönüşüm ihalesi yapacağını duyurdu.

Şehrin daha güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüşmesi amacıyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, bu çerçevede yalnızca yapıları yenilemekle kalmayarak aynı zamanda kentsel dönüşüm bölgelerindeki sosyal yaşam alanlarını da çeşitlendirmeyi hedefliyor. Kentsel dönüşümle birlikte şehrin fiziki ve sosyal dokusunun iyileştiğini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kentsel dönüşüm projelerinin şehrimiz için olan öneminin bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda tespit ettiğimiz ve planlamasını sürdürdüğümüz bölgelerde kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Şehrimizin estetiğini ve kimliğini güzelleştirmenin yanı sıra deprem riskini de minimuma indirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 1 blok 54 daire ve 4 dükkan yapılması işi için 10 Eylül Salı günü belediye binamızda ihale düzenleyeceğiz. İhalemiz, açık teklif usulüyle gerçekleşecek olup teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Düzenleyeceğimiz kentsel dönüşüm ihalesinin hayırlara vesile olmasını dilerim. İhale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız www.melikgazi.bel.tr adresimizi ziyaret edebilirler" dedi.