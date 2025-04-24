Talas'ta Vatandaş Soruyor, Başkan Yalçın Dedeoğlu Parkı'nda Cevaplıyor!

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen programın Talas’taki ikinci toplantısı, saat 16.45’te Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı Osmanlı Evi yanında gerçekleştirilecek.

PROJELER ANLATILACAK, SORULAR CEVAP BULACAK

İlk toplantısı Mevlana Mahallesi’nde yoğun ilgi gören programda, Başkan Yalçın 7/24 Kütüphane’den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’na, Ali Dağı 360 Kafe’den “Belediye Mahallemizde” uygulamasına kadar pek çok önemli projeyi vatandaşlarla paylaşmıştı. Sunumun ardından ise vatandaşlar, merak ettikleri her konuyu doğrudan Başkan Yalçın’a sorma fırsatı bulmuştu.

Aynı samimi ortam bu kez Dedeoğlu Parkı’nda kurulacak. Programın, bir ay içinde dört farklı noktada düzenlenmesi planlanıyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN AÇIK DAVET: “GELİN, TALAS’I BİRLİKTE KONUŞALIM”

Toplantı öncesi çağrıda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların her zaman fikirlerine önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Üç yılı aşkın süredir Şeffaf Oda’da hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Şimdi de mahalle buluşmalarıyla bu iletişimi daha da güçlendiriyoruz. İlk programda gördük ki halkımız hem anlatılan hizmetleri merak ediyor hem de yüz yüze konuşmak istiyor. Tüm Talaslıları 25 Nisan Cuma günü saat 16.45’te Dedeoğlu Parkı Osmanlı Evi yanına bekliyorum.”