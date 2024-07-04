KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde marka kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kayıtları sürüyor.

Düzenlediği eğitimler, kurslar ve kültür sanat etkinlikleri ile Kayseri’nin 6’ncı üniversite olarak anılmaya başlayan KAYMEK, 11 birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 tesiste 55 farklı noktada sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, gezilerin yanı sıra yılın her dönemi zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların merakla beklediği KAYMEK Yaz Kursları için 3 Haziran’da başlayan kayıtlar sürüyor.

7 tesiste zengin içerikli kurslar

KAYMEK’in yaz kurslarına yoğun ilgi sonucu bazı tesislerde kontenjanlar dolarken, 7 tesiste belirli branşlarda kayıtlar sürüyor.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kursları bünyesinde KAYMEK Erkilet tesisinde El Bakımı branşında, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nde Çocuklar İçin Resim Sanat Eğitimi, Etkili ve Hızlı Okuma, İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Temel Bilgisayar Eğitimi (10-13 yaş arası), Nevresim Takımları Dikimi, Dekoratif Ahşap Süsleme, Ebru (10-14 yaş arası) ve Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Destekli Tıbbi Sekreterlik kursları için kayıtlar sürüyor.

KAYMEK Sümer tesisinde, Overlok Makineci (Mobilya Terziliği), Türk İşaret Dili (TİD) Kurs Programı, Misinalı Takı Yapımı, Dekoratif Örtü Dikimi, İğne Oyası Yapımı ve Muhasebe Veri Tabanlı Programlar Kullanma, Geliştirme Ve Uyum Eğitimi branşlarında, KAYMEK TOKİ tesisinde ise Diksiyon (11-14 yaş arası), Temel Bilgisayar Eğitimi (10-13 yaş arası) branşları için kayıtlar alınıyor.

Ayrıca, KAYMEK Beyazşehir tesisinde Diksiyon (11-14 yaş arası), Kur’an-ı Kerim Eğitimi (8-13 yaş arası) ve Temel Bilgisayar Eğitimi (10-13 yaş arası) branşlarında, KAYMEK Göznuru tesislerinde ise Dekoratif Tablo Yapımı, Edirnekari, Eski Nakışları Geri Dönüştürme, İğne Oyası Yapımı, Rodajcı (Gümüş Takı İşlemeciliği) ve Gümüş Takı İşlemeci branşlarında kayıt kabulü devam ediyor.

KAYMEK Akademi Tesisinde ise Dekoratif Örtü Dikimi, Dökümcü Sırlamacı (Çini), Etkili ve Hızlı Okuma (11-15 yaş arası), İşaret Dili Pratik Çeviri, İşyeri Açma Hazırlık Eğitimi ve Türk İşaret Dili (TİD) Kurs Programı branşlarında kayıtlar yapılabiliyor.

KAYMEK Erkilet, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, TOKİ, Beyazşehir, Göznuru ve Akademi olmak üzere toplam 7 farklı tesiste gerçekleştirilecek kurslara kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabilirken vatandaşlar, kurslar hakkında bilgiye 0 352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden erişebilecek.