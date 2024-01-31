Kemen, Başakşehir ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı
Kayserispor ile sözlemesini fesh eden Olivier Kemen, Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor’un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen devre arası transfer döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti. Kamerun milli takımıyla Afrika Kupası’nda bulunan Kemen, Türkiye’ye döndükten sonra Başakşehir’e resmi olarak imza attı.
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