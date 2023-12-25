Kemen, Başakşehir yolunda
Kayserispor'dan geciken maaşlarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesih eden Olivier Kemen'e, Çağdaş Atan kancası. Kamerunlu futbolcunun önümüzdeki günlerde Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 25.12.2023 19:41
- Güncelleme: 25.12.2023 19:41
Kayserispor’un Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçta forma giydikten sonra dün oynanan Konyaspor maçı öncesi sakatlığını öne süren Olivier Kemen bugün sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Futbolcunun Başakşehir ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Kamerunlu futbolcu ile eski hocası Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda görüşülerek masaya oturtulduğu iddia edildi. Öte yandan Kemen’in ayrılması halinde bile sezon sonuna kadar olan maaşını Kayserispor’dan alacağı öğrenildi.
1ha
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