Kemen, Başakşehir yolunda

Kayserispor’un Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçta forma giydikten sonra dün oynanan Konyaspor maçı öncesi sakatlığını öne süren Olivier Kemen bugün sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Futbolcunun Başakşehir ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Kamerunlu futbolcu ile eski hocası Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda görüşülerek masaya oturtulduğu iddia edildi. Öte yandan Kemen’in ayrılması halinde bile sezon sonuna kadar olan maaşını Kayserispor’dan alacağı öğrenildi.