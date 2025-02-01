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  • Kent genelinde 'Huzur 38' uygulaması: 19 yoklama kaçağı ele geçirildi

Kent genelinde 'Huzur 38' uygulaması: 19 yoklama kaçağı ele geçirildi

Kayseri'de gerçekleştirilen 'Huzur 38 Uygulaması' kapsamında 8 bin 164 şahıs ve 2 bin 990 oto sorgusu yapıldı. 4 aranan şahıs yakalandı. 3 hacizli/yakalamalı oto ele geçirilerek 11 araç trafikten men edildi.

Kent genelinde 'Huzur 38' uygulaması: 19 yoklama kaçağı ele geçirildi

Kayseri’de dün akşam 20.00 - 22.00 saatleri arasında genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla il merkezi ve dış ilçelerden 164 ekip ve 838 personelin katılımıyla 67 noktada gerçekleştirilen "Huzur 38 Uygulaması" neticesinde; 8 bin 164 şahıs ve 2 bin 990 oto sorgusu yapıldı, 40 park/bahçe, 52 iş yeri ve 25 metruk bina kontrol edildi.

Bu kapsamda 9 şahıs hakkında 31,84 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlemler başlatıldı, 4 aranan şahıs yakalandı ve 19 yoklama kaçağı/bakaya  işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 953 adet fişek, 3 hacizli/yakalamalı oto ele geçirilerek 11 araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi

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