SP GİK Üyesi Bayraktar, 'Bu ülkenin depreme hazır olmadığını gördük bu ülke yangına da hazır değilmiş'

Saadet Partisi Kayseri Ocak Ayı İl Divan Toplantısı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Yusuf Bayraktar, Saadet Partisi Kayseri Ocak Ayı İl Divan toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin yangına da hazırlıklı olmadığını ifade ederek, “Yine gündem çok değişmesine rağmen tazeliğini koruyan ve buradan atlayarak geçemeyeceğim bir başka meselemiz malum hepimizin yüreğini ciğerini yakan bir otel yangınıyla Cenabı Allah bizleri imtihan etti bu otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybettik maalesef yaralılar da mevcut. Buradan merkezi yönetime yani hükumete gerekse yerel yönetime yani Bolu belediyesine sesleniyoruz ki hiçbiriniz sorumluluklarınızdan kaçamazsınız bu vesileyle ihmali olanların ortaya çıkarılması bir zarurettir. Geldiğimiz noktada 23 yılın sonunda şunu da hepiniz biliyorsunuz ki mevcut AK Parti hükümetinin ihmalden başka bir çalışma modeli kalmamış. Bakın iki sene önce bir deprem yaşadık şubat ayında ikinci yıl dönümünü yasayacağız depreme hazırlıklı değildi bu ülke yangınlara hazırlıklı mı? Türkiye’de itfaiye istasyonu sayısı bin 167 bizi kıskanan Almanya’da bu sayı 48 bin bununla beraber Fransa’da 7 bin 296 adet itfaiye istasyonu mevcut. Yangın aracı sayısı Türkiye’mizde 4 bin 119 Almanya’da 41 bin Fransa’da 8 bin 500 ülkemizde 1 milyon kişiye düşen yangın aracı sayısı 50 iken bu oran Almanya’da yaklaşık 500, Fransa’da ise yaklaşık 120. Soruyoruz bu ülkenin depremi hazır olmadığını gördük bu ülke yangına da hazır değilmiş siz sadece yol yaparak köprü yaparak hastane yaparak ve muhalefeti dizayn ederek artık bu millete hizmet etmenin sonuna geliyorsunuz. Saadet Partisi kadroları yaptığımız son kongreden sonra kararını ve azimli bir şekilde iktidara yürüyor biz inşallah iktidara geldiğimizde milletimizin asıl sorunlarına da eğilip makyajdan vaz geçeceğiz” ifadelerinde bulundu.

‘KAYSERİ HUZUR KENTİ OLMAKTAN EPEYDİR BİR SÜRE UZAK’

Öte yandan İl Divan Toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Kayseri huzur kenti olmaktan epeydir bir süre uzak her gün bir cinayet her gün her gün bir cinnet hali her gün bir boşanma ayrılık hırsızlık yolsuzluk soygun biz bunları Kayseri’de çok alışkın olmadığımız haberler olarak biliyorduk ya da bizden saklanmış. Kayseri boşanmalarda en üst sırada birinci sırada, intiharda Kayseri ön sıralarda, cinayetlerde, kavgalarda Kayseri en önlerde. Yollarla, asfaltlarla, köprülerle uğraşırken ahlakımız maneviyatımız gitmiş. Biz baktık ki eve bir paket makarna alma derdine düşmüşüz. Sokakta hiç tanımadığımız insanlar sırf üzerine giydiği kıyafetin renginden dolayı bıçaklanır hale gelmiş, ortaokulda çocuklar birbirine zorbalık yapmaya başlamış özümüze döndüğümüzde gördüğümüz tablo aslında şu ki biz ekonomiyi boşuna sorun etmişiz. Ekonomi dediğimiz bir saat fazla mesai yaparsak düzelteceğimiz bir şey” şeklinde konuştu.