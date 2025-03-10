Kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan 5 şahıs derdest edildi
Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 5 şahıs yakalanarak haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; durdurulan araç içerisindeki M.B. (38) R.Ç. (63), Y.T (30), E.Ç. 30), ve L.Ö. (43) isimli şahıslar yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda; Araç içerisinde 5 parça halinde toplam 2 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
M.B., R.Ç., Y.T., E.Ç. ve L.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.