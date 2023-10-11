'Kenti terk edin büyük saldırı başlatacağız'

Hamas saat verip uyardı

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  • 11.10.2023 05:22
  • Güncelleme: 11.10.2023 05:22
'Kenti terk edin büyük saldırı başlatacağız'

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından bölgede tansiyon her dakika yükseliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken, Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Sözcüsü, Aşkelon sakinlerine saat vererek kenti terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanlarını arttırmasının ardından El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den kritik bir açıklama geldi. Ebu Ubeyde, İsrail'in Aşkelon kentinde büyük bir saldırı başlatacaklarını belirterek sivil halka saat 17.'ye kadar kenti terk etmeleri uyarısında bulundu. Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada "Akşam 17.00'ye kadar vaktiniz var. Ondan sonra şehir büyük bir saldırı altında kalacak." sözlerini sarf etti. 

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 1000'İ GEÇTİ
İsrail-Filistin gerginliğinde 4. güne girilirken ölü sayısı ise her geçen dakika artıyor. Alınan son bilgilere göre, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 687’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiği belirtiliyor. Filistin'de hayatını kaybedenlerin 140’ının çocuk 105’inin de kadın olduğu alınan bilgiler arasında yer alıyor. 

1ha

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