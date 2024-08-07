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Kentsel dönüşüm alanları denetleniyor, hemşehrilerin gönlü alınıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu şekilde Başkan Yalçın, hem kentsel dönüşüm alanlarını denetleniyor, hem de vatandaşların gönlünü alıyor.

Kentsel dönüşüm alanları denetleniyor, hemşehrilerin gönlü alınıyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu şekilde Başkan Yalçın, hem kentsel dönüşüm alanlarını denetleniyor, hem de vatandaşların gönlünü alıyor.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi Park Caddesinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Her şeyin düşünüldüğü modern ve konforlu dairelere dönüşecek yapılardaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, aynı zamanda vatandaşlar ve hak sahipleri ile de görüşüyor.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ederek hem yapılan binaları denetlemeye hem de hemşehrilerimizin gönlünü almaya devam ediyoruz. Müteahhit firmalarımızın kazasız belasız bitirmelerini, hak sahibi hemşehrilerimizin huzurla oturmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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