Soba dumanından zehirlenen 2 kardeşin cenazesi kaldırıldı

Yenidoğan Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, komşularının haber alamadığı N.P. ve ailesi, yetkililere bildirildi. Eve gelen ekipler, anne N.P. ve çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz buldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu, hızla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, gözyaşları içinde kaldırıldı.

Anne ve diğer 3 çocuğunun hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.