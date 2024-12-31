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  • Soba dumanından zehirlenen 2 kardeşin cenazesi kaldırıldı

Soba dumanından zehirlenen 2 kardeşin cenazesi kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesinde müstakil bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, bir aileyi trajediye sürükledi.

Soba dumanından zehirlenen 2 kardeşin cenazesi kaldırıldı

Yenidoğan Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, komşularının haber alamadığı N.P. ve ailesi, yetkililere bildirildi. Eve gelen ekipler, anne N.P. ve çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz buldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu, hızla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, gözyaşları içinde kaldırıldı.

Anne ve diğer 3 çocuğunun hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

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