Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (49) yakalandı.

A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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