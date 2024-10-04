Başkan Büyükkılıç: 'Sucuk dağıttık. Ama yemediğimiz dayak kalmadı'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Gastronomi Günleri’nin ikincisi bugün itibariyle başladı. Gastronomi Günleri’nin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yaşanan ‘sucuk’ tartışmasına değindi. Büyükkılıç konuşmasında, “Kayseri denince akla sucuk gelir, pastırma, mantıda gelir ama bir numara sucuktur. Malumunuz geçenlerde Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi’mizin açılışı vesilesiyle her etkinlikte olduğu gibi sucuk dağıttık. Bundan daha doğal bir şey olur mu? Ama yemediğimiz dayak kalmadı. Şehrimize, kültürümüze, ürünlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.



Büyükşehir Belediyesi’nin gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de Gastronomi Günleri’nin ikincisi bugün itibariyle başladı. 4-10 Ekim günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan Kayseri Gastronomi Günleri’nin Açılış Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yaşanan ‘sucuk’ gerilimine değindi. Büyükkılıç konu hakkında, “Kayseri denince akla sucuk gelir, pastırma, mantıda gelir ama bir numara sucuktur. Malumunuz geçenlerde Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi’mizin açılışı vesilesiyle her etkinlikte olduğu gibi sucuk dağıttık. Bundan daha doğal bir şey olur mu? Ama yemediğimiz dayak kalmadı. Şehrimize, kültürümüze, ürünlerimize sahip çıkmalıyız. O açıdan buradan sesleniyorum, Kayseri denilince akla sucuk gelir. Bizim ikramımız sucuktur, pastırmadır, mantıdır, bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz Kayseri’mizi tanıtma açısından el ele vermek suretiyle valiliğimiz, belediyemiz ve odalarımızla bu şehrin gerçekliğini tanıtmayı amaçlıyor ve gayret gösteriyoruz. Şehrimize konuklarımız, bakanlarımız, yurt dışından gelenlerimiz oluyor. Alıyoruz nereye götürüyoruz? Pastırma sucuğun ortasına, Kazancılar Bölgesi’ne, kalemizin oraya götürüyoruz. Pastırma doğratıyoruz, sucuk kestiriyoruz, kendileri yemiyor, yeseler ne olur? Ama birileri tutuyor; ‘yiyin efendim yiyin’ diyor. İnsan Allah’tan korkar, vicdanının sesini duyar. Hem bu şehri temsil edenler açısından hem de dışarıda konuşanlar açısından biz bunları belirtmek durumundayız” diye konuştu.