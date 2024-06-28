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Taekwondo antrenörü kazada hayatını kaybetti, 5 sporcu yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında taekwondo antrenörü hayatını kaybetti, 5 sporcu yaralandı.

Taekwondo antrenörü kazada hayatını kaybetti, 5 sporcu yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında taekwondo antrenörü hayatını kaybetti, 5 sporcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu-Yeşilhisar yolunda Taekwondo Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek ve sporcuların bulunduğu araç kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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