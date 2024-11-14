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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri şok uygulamadan kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri şok uygulamadan kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan O.E.’nin (36) yapılan sorgusunda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında da 2,01 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, O.E. de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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