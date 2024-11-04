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Kayserispor ile Adana Demirspor yine yenişemedi

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan son 5 Süper Lig maçında kazanan olmadı.

Kayserispor ile Adana Demirspor yine yenişemedi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan son 5 Süper Lig maçında kazanan olmadı.

Kayserispor, son 4 sezonda olduğu gibi bu sezonda Adana Demirspor’u mağlup edemedi. Sarı kırmızılılar; sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Rakibine karşı son galibiyetini 1974-1975 sezonunda 1-0 ile elde eden sarı kırmızılılar, sonrasında sahasında oynadığı 5 maçta galip gelemedi. Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;

1973/1974 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0

1979/1980 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

2021/2022 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2022/2023 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

2023/2024 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2024/2025 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

İHA
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