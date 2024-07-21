Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri kentte suça geçit vermemek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olan H.K. (25) yakalandı.

H.K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kütüphanelerde çalışma takvimi güncellendi
Kütüphanelerde çalışma takvimi güncellendi
Yol üzerinde Yamula Patlıcanı satış yerleri yapılıyor
Yol üzerinde Yamula Patlıcanı satış yerleri yapılıyor
Pınarbaşı'nda sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi
Pınarbaşı'nda sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi
Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kıbrıs'ta barışın kahramanları o günleri anlattı
Kıbrıs'ta barışın kahramanları o günleri anlattı
Sayın Bayar Özsoy: 'Vatandaşlarımızdan gelen 2500'e yakın taleple tek tek ilgilendik''
Sayın Bayar Özsoy: 'Vatandaşlarımızdan gelen 2500'e yakın taleple tek tek ilgilendik''