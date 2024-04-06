Keskin'in cenazesine Özel ve Kılıçdaroğlu katılacak

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Avukat Hüseyin Keskin'in yarın gerçekleşecek cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. 

Keskin'in cenazesine Özel ve Kılıçdaroğlu katılacak

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu avukat Hüseyin Keskin’in cenazesi yarın saat 11:00’da Kayseri Cemevi’nden, saat 12:00’da ise Hulusi Akar Camiinden öğle namazına müteakip kaldırılarak Asri Mezarlık’a defnedilecek. Cenaze törenine ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

1ha

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