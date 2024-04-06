KAYİMDER, iftar programı düzenledi

KAYİMDER İftar programı düzenlendi. Gerçekleşen programa; Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmur Arıkan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYİMDER Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında konuşan KAYİMDER Başkanı Yalçın Dağtekin: “KAYİMDER, sektörü temsil eden, sorunların çözümün arayan, her kapıyı çalan güçlü bir organizasyondur. Derneğimiz artık daha çok önem kazandı. Kayseri’de 8 bin civarı müttehidimiz var. Bunun 400 tanesi büyük işler yapıyor, diğerleri şahsi işler yapıyor. Bu sebeple sayımız az, sorumluluğumuz çok. Özellikle kentsel dönüşümle beraber başlayan, Kayseri’nin yenilenmesi için binlerce konutu çözmemiz için sayımızın da artması gerekiyor. Koronavirüsten sonra başlayan ve 6 Şubat depremleriyle devam eden, akabindeki seçim süreci ve şimdi de yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Kayseri’nin yenilenmesi için kentsel dönüşümü hep birlikte başaracağız. Kayserimizi hep beraber yenileyeceğiz” dedi.