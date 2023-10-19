KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, İsrail devletinin Filistin'in Gazze bölgesine yönelik düzenlediği vahşice saldırılar hakkında yaptığı kınama açıklamasında 'Yastayız. Katil devlet İsrail'in vahşice ve insanlık dışı saldırılarını lanetliyor, Filistin halkının yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum' dedi.

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  • 19.10.2023 12:39
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:44
KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, İsrail devletinin Filistin’in Gazze bölgesine yönelik düzenlediği vahşice saldırılar hakkında yaptığı kınama açıklamasında; “Yastayız. Katil devlet İsrail’in vahşice ve insanlık dışı saldırılarını lanetliyor, Filistin halkının yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar hakkında bir kınama açıklaması yaptı. Başkan Odakır, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “10 günü aşkın bir süredir Filistin bölgesinde bir insanlık dramı yaşanıyor. Savaş hukukunun göz ardı edildiği, insani değerlerin hiçe sayıldığı, çocuk genç ve yaşlı demeden insanların öldürüldüğü bir savaşa, saldırılara tanıklık ediyoruz. Yıllardır bu coğrafyalarda kan, gözyaşı dinmedi. Masum sivil halkların her zaman canı yandı, aileleri darmadağın edildi. Hayatlarından oldular, şehirlerinden, topraklarından edildiler. Şimdi de başka yeni bir drama üzüntüyle ve öfkeyle şahitlik ediyoruz. İsrail devleti hukuk tanımaz bir şekilde saldırılar gerçekleştiriyor. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden gözünü karartmış bir şekilde masum insanları öldürüyor. Göz göre göre soykırım yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil. En temel insanı ihtiyaçlardan mahrum kalmak, iyileşmek ve şifa bulmak için gidilen hastanede can vermenin bir tarifi, izahı, bu acının dini, dili yoktur. Katil İsrail’in vahşice yaptığı bu saldırıları lanetliyorum. Allah bu saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Allah, bu acılara sebep olanlara dünyada ve ahirette huzur vermesin. Masumların ahı, acısı dünyada ve ahirette karşılığını bulsun. Filistin halkının acılarını paylaşıyor ve yanlarında olduğumuzu, aynı duyguları içtenlikle hissettiğimizi belirtiyor, İsrail’in vahşice saldırılarını lanetliyorum.”

İHA

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