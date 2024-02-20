KESOB Başkanı Odakır: 'Gençlerimizin arasından gelecekte şampiyonlar çıkacak'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Erva Spor Kulübü hakkında yaptığı açıklamalarında, “Kulübümüzde eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. İnanıyoruz ki gençlerimizin arasından gelecekte şampiyonlar çıkacak. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Şubat’ta açılışı yapılan ve faaliyetlerini sürdüren KESOB Erva Spor Kulübü hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, açılış programının öncesinde kulübün kurulup, binasının da son haline getirilmesinin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiğine değindi. Başkan Odakır, “Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, çok sayıda sivil toplum kuruluşuna spor kulübü kurulmasına yönelik bir yaklaşım gösterdi. Biz de şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Sayın Valimizin bu yaklaşımına elbette kayıtsız kalamazdık ve bir an önce çalışmalara başladık. Çünkü Valimizin yaklaşımı, ortaya koyduğu proje, şehrimize, gençlerimize ve ülkemize olumlu katkıları olacaktı” diye konuştu.

Odak noktası gençler

Projenin odak noktasında gençler olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarına değinen Odakır, “4 farklı branşta eğitimlerin sürdüğü kulübümüzde teorik eğitimler de verilecek. Projenin ve proje kapsamında kurulan spor kulüplerinin temel amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, aile veya çevresi ile yaşadıkları uyum sorunlarının, stresli durumlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak, sosyalleşmelerini sağlamak şeklinde birkaç başlık sayılabilir. Kayseri’mizde ses getiren ve getirmeye devam edecek olan bu proje Türkiye’de de yankılanmaya devam edecek. Böyle bir sürecin içinde olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz.”

“Haydi gençler, sporla hayatınızı renklendirin”

Odakır, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kulübümüzde eğitim programlarımız devam ediyor. Gençlerimizin hevesli, azimli, istekli olduklarını gözlemliyoruz. Gençlerimizin yarınlarına katkı sağlamaktan sevinç duyuyoruz. Açılış programımızda gençlerimiz söz vermişti, sözlerini tutacaklarına aralarından şampiyonlar çıkacağına inanıyoruz. Sevinçleriyle bizleri bağrına basan gençlerimizi bizler de bağrımıza basıyoruz. Bir ağabeyleri, büyükleri olarak her birinin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum. Haydi gençler, sporla hayatınızı renklendirin. Hayat rutininize sporu da ekleyerek kendinize yatırım yapın.”