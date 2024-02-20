Yabancı Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezisi

Tarih ve Kültür Gezisi için ilk durak Kayseri’nin Ağırnas kasabasında bulunan Osmanlı’nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından birisi olan Mimar Sinan’ın evi oldu. Buradaki ziyarette Mimar Sinan’ın hayatı ve mimaride bıraktığı büyük izler anlatıldı. Yerel Rehber Ahmet Pektaş tarafından öğrencilere hem Mimar Sinan evi ve hem de Ağırnas kasabasında bulunan tarihi mekanlarla ilgili açıklamalar ve bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Temel Fotoğrafçılık eğitimi de alan yabancı öğrenciler burada tarihi mekanların bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldular. Öğrencilerin buradan sonraki durağı Koramaz Vadisi oldu. Koramaz Vadisinde de kısa bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Gezi de daha sonraki durak Bünyan oldu. Bünyan’da, Cam Terası ve etrafındaki parkı gezme imkanı bulan öğrenciler burada da bol bol çevre ve doğa fotoğrafları çekme imkanı buldular.

Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında gerçekleştirilen geziden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, bu sayede öğrenci olarak bulunduğumuz Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ilgili bilgi sahibi olduklarını, Kayseri ve çevresinin tarihi ve kültürel zenginliğini yakından tanımaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.