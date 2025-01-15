Yeşilay'ın örnek projesi Kayseri'de hayat buluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlayan Yeşilay Rehabilite Merkezi’nde çalışmalar sona yaklaşıyorken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri ziyaretinde merkezin açılışını yapacak. Şu an 40 kişilik kapasiteye sahip olan merkezde 20’ye yakın da atölye var ve bağımlılıkla mücadele eden kişiler normal hayatında yaptığı aktiviteleri burada sürdürebilecek.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise yaptığı açıklamada, Bursa ve Diyarbakır’dan sonra merkezin 3.sünün Kayseri’de açılacağını belirterek, “Yeşilay Reha Projesi olarak Bursa ve Diyarbakır’dan sonra 3’sü Kayseri’de açılacak. 40 kişilik rehabilitasyon merkezleri olarak planlandı. Burada alan olarak daha fazlasına sahibiz ancak şu an tedavi modeli 40 kişilik olduğu için bu şekilde başlayacak ama tedavi modeli geliştikçe binamız da ona göre şekillenecek. Burası Türkiye’deki rehablar arasında gerçekten model bir rehab oldu” diye konuştu.

‘ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Tedavi gören kişilerin Amatem ya da bir hastanede uygulama yapılması durumunda onlara eşlik edileceğini ve yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Çifçi, “Tesisimiz çok büyük fakat her bir alan tedavi noktasında fayda sağlayacak şekilde donatıldı. 20’ye yakın atölyemiz var; bağımlılarımız meslek edindirme kursları alacaklar. Hem kültür sanat etkinlikleri hem el işçiliği etkinlikleri, resim, spor atölyeleri, seraları olacak. Kişi burada da normal hayatına devam edebilecek. YEDAM ile destek de veriyoruz ama bunun yetmediği durumlar da olabiliyor ve ileri aşamasında ise bu merkezde misafir edeceğiz. Türkiye’de birçok uyuşturucu ile mücadele yolları var ama biz bağımlılığın psikolojik bir sorun olduğunu bildiğimiz için bu işin en doğrusu psikolojik olarak çözüleceği noktadır. Sağlık alanında destekler alacağız tabi ki ama biz asla yalnız bırakmayacağız Amatem’e giderse de biz götürüp getireceğiz. Bir hastanede uygulama yapılacaksa yine biz eşlik edeceğiz. Belli seviyeye geldiğinde ise sosyalleşme süreçleri başlayacak” şeklinde konuştu.