KİGDER'den kadın ekonomisine destek için konser

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından kadınlara finansal anlamda destek olmak için ‘şarkılar bizi söyler’ adlı konser verildi. KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu; “Kadını ekonomik anlamda güçlendirecek bir çalışmaya imza atmak istedik” dedi.

Erciyes Kültür Merkez’inde düzenlenen konsere KİGDER Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konserde, Türk Sanat Müzikleri okundu. Konser hakkında bilgiler veren ve konser gelirinin Kayseri Mikro Kredi Şubesi’ne bağışlanacağını dile getiren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu; “Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği 10 yaşında. Kayseri’de kurulmuş bir dernek. Biz 10 yıldır kadınları her alanda güçlendirecek çalışmalar yapan bir derneğiz. Bugün de müziği aracı kılarak, kadını ekonomik anlamda güçlendirecek bir çalışmaya imza atmak istedik. Biz mikro krediyi kurulduğumuzdan bu yana destekliyoruz. Kayseri’de şu anda 640 kadın bu fondan yararlanarak, iş yapıyorlar. Kadınların ekonomik hayattaki zorlukları, finansa erişimdeki zorlukları ve bankadan kredi çekmekteki zorlukları düşünülürse mikro kredinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Biz de müziği aracı kılarak, bir konser yapıyoruz. Konserden elde edilecek gelirin tamamını Kayseri Mikro Kredi Şubesi’ne bağışlayacağız. Bugün KİGDER korosundan ‘şarkılar bizi söyler’ adli Türk Sanat Müziği konserini izleteceğiz” şeklinde konuştu.

Sema Karaoğlu’nun solist olarak sahneye aldığı konserde, katılımcılara zevkli anlar yaşatıldı.