Kılıçaslan'da Hasarlı Binalar Dönüşüm bekliyor

Kayseri'nin merkez mahallelerinden Kılıçaslan Mahallesinde, 50 yılı aşan yaşlı ve deprem yorgunu binalar kentsel dönüşümü bekliyor.

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  • 05.09.2023 09:58
  • Güncelleme: 05.09.2023 11:32
Kılıçaslan'da Hasarlı Binalar Dönüşüm bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kılıçaslan mahallesinde yapılan incelemeler sonucunda bir kısım binaların ağır, orta ve az hasarlı olarak tespiti yapıldı. Bu çerçevede, Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan Arı apartmanı, Ali Cafer Sokakta bulunan Ayanoğlu apartmanı ağır hasarlı, Molla Sokakta bulunan Özlem Apartmanı ve Sivas Caddesi’nde bulunan Sema Apartmanı orta hasarlı olarak tespiti yapıldı. Ayrıca Mahallede 50’ye yakın da az hasarlı olarak tespit edilen bina bulunuyor. Hak sahiplerinin itiraz süresi 9 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Bu tespiti yapılan binalar dışında mahallede dış yüzeyi yıpranmış ve çevre sakinlerine tehlike oluşturan çok sayıda yorgun ve yaşlı bina daha bulunuyor.

Resmi yapılar dahil toplam 316 konutun bulunduğu Kılıçaslan Mahallesi'nde yetkililer tarafından hasar tespiti çalışmalarında 2 ağır, 2 orta hasarlı binanın yanısıra 50 adet de az hasarlı bina bulunuyor. 132 binanın hasarsız olarak tespit edildiği mahallede, 16 binanın içine de hiç girilememiş durumda. 

Kayseri’nin Merkezinde ve  Melikgazi Belediyesi’nin bitişiğinde bulunan, ızgara planlı, caddesi ve sokağıyla modern şehircilik anlamında 1970’li yıllarda oluşturulan Kılıçaslan Mahallesi’nde yapımı üzerinden 50 yılı geçen ve bu yıl yaşanan 6 depremde oldukça yorulan ve zarar gören bir kısım binalar kentsel dönüşümü bekliyor.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem sonrasında toplamda Kayseri’de hissedilen 5 şiddeti ve yukarısı 6 depremle, daha da fazla yorulan ve yıpranan binalar, Kayseri’nin Sivas Caddesi ve arkasındaki Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunuyor.

Birçoğu, zemin etütsüz, bohçalamasız ve de üstelik iptidai bodrum katlı olan daha çok 3 kat üzerine yapılan yaşlı binaların büyük bir bölümü kolon, kiriş, duvar ve sıva çatlağı dolayısıyla bu binalarda yaşayanların ve çevre sakinlerinin uykusunu kaçırmaya devam ediyor.
 

Haber Merkezi

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