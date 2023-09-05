Kılıçaslan’da Hasarlı Binalar Dönüşüm bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kılıçaslan mahallesinde yapılan incelemeler sonucunda bir kısım binaların ağır, orta ve az hasarlı olarak tespiti yapıldı. Resmi yapılar dahil toplam 316 konutun bulunduğu Kılıçaslan Mahallesi'nde yetkililer tarafından hasar tespiti çalışmalarında 2 ağır, 2 orta hasarlı binanın yanı sıra 50 adet de az hasarlı bina bulunuyor. 132 binanın hasarsız olarak tespit edildiği mahallede, 16 binanın içine de hiç girilememiş durumda. Hak sahiplerinin itiraz süresi 9 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Bu tespiti yapılan binalar dışında mahallede dış yüzeyi yıpranmış ve çevre sakinlerine tehlike oluşturan çok sayıda yorgun ve yaşlı bina daha bulunuyor. Kılıçaslan Mahallesi’nde yapımı üzerinden 50 yılı geçen ve bu yıl yaşanan 6 depremde oldukça yorulan ve zarar gören bir kısım binalar kentsel dönüşümü bekliyor.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem sonrasında toplamda Kayseri’de hissedilen 5 şiddeti ve yukarısı 6 depremle, daha da fazla yorulan ve yıpranan binalar, Kayseri’nin Sivas Caddesi ve arkasındaki Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunuyor.

Birçoğu, zemin etütsüz, bohçalamasız ve de üstelik iptidai bodrum katlı olan daha çok 3 kat üzerine yapılan yaşlı binaların büyük bir bölümü kolon, kiriş, duvar ve sıva çatlağı dolayısıyla bu binalarda yaşayanların ve çevre sakinlerinin uykusunu kaçırmaya devam ediyor.