Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimi davası yeniden görüldü
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen Yargıtay tarafından bozulan davada yeniden yapılan yargılamada 13 sanığında beraatine karar verildi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak gittiği ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında Kocaeli yakınlarında saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırı girişiminde bulunanların Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan 18 kişinin davası sonuçlandı. Sanıkların Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılana yapıldı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık K.K, tutuksuz yargılanan E.K. ve sanık avukatları hazır katıldı.
Sanıklar K.K. ve E.K, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık O.K'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün, sanık E.E'ye iki ayrı dosyadan ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından toplam 21 yıl 9 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan F.Ö'ye aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, K.K. ve E.K. ile duruşmaya katılmayan 13 sanığın beraatine karar verdi.