Başkan Yavuz, 'Terör örgütü mensuplarının affı kesinlikle söz konusu olamaz'

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, siyasi partilerin DEM Parti ile görüşmeleri ve Terörle ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında basın açıklamasında bulundu. Genel affın asla kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Terörle mücadelede verdiğimiz 7 bin 100’ü asker, 900'ü polis, bin 500’ü korucu, 200'ü öğretmen, savcı, imam şehidimizi, 40'a yakın kundakta katledilen bebekleri, 5 bin sivil şehidimizi anlatmak ve hatırlatmak için toplandık. Şehit aileleri ve gaziler, bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı bundan sonrada bir parçası olmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten geçmemelidir. Gazi meclisimiz bir teröriste çiğnetilmemelidir. Bu aziz vatanın, atalarımızın mirası olduğu kadar, şehit evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Biz şehit aileleri ve gazilerin kırmızı çizgileri, eli kanlı terör örgütü lideri asla özgürleştirilemez. Genel af asla kabul edilemez. Bebek katilinin Gazi Meclisimizde konuşturulmasına asla müsaade etmiyoruz etmeyeceğiz. Terörle mücadele yasası değiştirilmeyecektir. Terör örgütü mensuplarının affı kesinlikle söz konusu olamaz. Türk'ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam'ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Bizleri kardeşi mesabesinde gören sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi ya silahlarını gömecekler, ya da silahları ile gömülecekler. Üçüncü bir yol yok” şeklinde konuştu.