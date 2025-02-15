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Kimsesiz vatandaşa Aile ve Sosyal Hizmetler sahip çıktı

Kayseri'de sosyal medyada 'sahip çıkın' paylaşımı üzerine polis ekipleri kimsesiz vatandaşı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü. Müdürlük, vatandaşı otele yerleştirildi.

Kimsesiz vatandaşa Aile ve Sosyal Hizmetler sahip çıktı

Kayseri'de polis ekipleri bir sosyal medya platformunda yer alan "Sahip Çıkın" konulu paylaşım üzerine harekete geçti. Bahse konu vatandaşı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri bularak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağladı. Vatandaş, müdürlük tarafından otele yerleştitildi.

Haber Merkezi

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