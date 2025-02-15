İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İNOVDER'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerde bulunmak ve İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. İnovatif İş İnsanları Derneğine(İNOVDER) de ziyarette bulunan Dervişoğlu, dernek hakkında bilgiler aldı. Müsavat Dervişoğlu, Bir kentin sorunlarından haberdar olmak için o sorunları kentte yaşayanlardan dinlemenin önemli olduğunu belirterek, “İNOVDER’in değerli başkanı ve yöneticileri, benim deprem bölgesini ziyaret ettiğim bir takvimde genel merkezimize geldiler. Ben genel merkezde değildim. Adıyaman ve Malatya’daydım. Dolayısıyla kendileriyle görüşebilme imkanı elde edemedim. Genel sekreterimizle ve partimizdeki heyetle görüşerek kendilerine anlattılar. Ben de bana anlatılanlardan ziyadesiyle etkilenerek Kayseri ziyaretimiz esnasında onları derneklerinde gideyim göreyim istedim. Bir kentin sorunlarından haberdar olacaksanız o sorunları yaşayanlardan dinleyeceksiniz. Sorunları çözmek istiyorsanız da o kentte o sorunların çözülmesine katkı sağlayabilecek ehliyet sahibi insanlarla fikir alışverişinde bulunacaksınız” sözlerine yer verdi.