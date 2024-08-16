Kırlangıç Vadisi turizme kazandırılacak

Melikgazi Belediyesi; doğal güzelliğiyle ilgi çeken, şehrin en önemli vadilerinden Kırlangıç Vadisi’ni turizme kazandırmak için proje hazırlıklarına başladı.

Erciyes’ten gelen suların oluşturduğu, doğasıyla cezbeden vadide çok farklı fonksiyonları hayata geçirecek çalışmalar başlattıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’ye ve Kayseri’ye renk getirecek proje için bölgede inceleme yaparak şunları söyledi;

"2024-2029 yılları arasındaki beş yıllık dönemimizde birçok projeyi yine Melikgazi’mize, Kayseri’mize kazandıracağız. Bu kapsamda projelerin tasarım aşaması, uygulama aşaması gibi birçok aşama söz konusu. Hisarcık ve Kıranardı Mahallesi muhtarlarımız, mesai arkadaşlarımızla birlikte Kırlangıç Vadisi’nde inceleme yaptık. İsmiyle, konumuyla, dokusuyla Kayseri’nin belki de en önemli vadilerinden bir tanesi. Bu güzel vadiyi inşallah vatandaşlarımıza ve turizme kazandırmak için birçok çalışma yapacağız. Burada Erciyes’ten gelen suların oluşturmuş olduğu doğal bir vadi söz konusu. Her sene ilkbahar aylarında buradan Hisarcık ve Kıranardı bölgesinin sulama suyu geçiyor. Vadide yürüyüş, kamp, piknik etkinlikleri yapan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla burada çok farklı fonksiyonları hayata geçirecek şekilde bir çalışma başlattık. Projemiz Melikgazi’mize, Kayseri’mize, bölgemize renk verecek, farklı bir proje. Kırlangıç Vadisi projemiz hayırlı olsun."

Vatandaşların sosyalleşmesini sağlayacak, şehre renk katacak, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak Kırlangıç Vadisi projesi için hazırlıkları başlatan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin refah düzeyini artıracak, birbirinden farklı projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için büyük biz özveri ile çalıştıklarını belirtti.