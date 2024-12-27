Kırmızı ışık ihlali yapan lüks jipe cezai işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kırmızı ışık ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kırmızı Işık İhlali Kamerada" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Kırmızı ışık ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.