Kırsala 10 ayda 123 milyon TL'lik kilit beton parke

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 15 ilçeye 123 milyon 164 bin TL maliyeti olan 672 bin 397 metrekare kilit beton parke döşedi.

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  • 12.11.2023 11:34
  • Güncelleme: 12.11.2023 18:26
Kırsala 10 ayda 123 milyon TL'lik kilit beton parke
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 15 ilçeye 123 milyon 164 bin TL maliyeti olan 672 bin 397 metrekare kilit beton parke döşedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahallelerin konforunun arttırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 15 ilçede kırsal mahallelerin yollarını çamur ve tozdan kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023 yılında ilçe mahallelerine önemli miktarda kilit beton parke yatırımları yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2023 yılı için kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 15 ilçeye 672 bin 397 metrekare kilit beton parke ve 61 bin 600 metre beton bordür taşı yapım ihalesini gerçekleştirerek, kilit beton parke taşı döşemesi yaptı. Kırsal mahallelerin sokaklarına kilit beton parke hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ayda yapmış olduğu bu hizmetin bedeli 123 milyon 164 bin 785 TL oldu.

Öte yandan ilçelerde ikamet eden kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit parke hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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