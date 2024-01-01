Kırşehir'de 2023 yılı değerlendirildi

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda 2023 yılı faaliyetleri ve yatırımları değerlendirildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kırşehir’de deprem bölgelerine yapılan desteklerin aktarılmasıyla başlanan programda; deprem bölgelerinde bin 574 personel ile 134 AFAD gönüllüsünün görev aldığı belirtildi. Toplantıda istihdam ve şehir ekonomisine önemli katkı sağlayan Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 77 işletmenin faaliyet gösterdiği, mevcut OSB’de 34 parselde inşaat çalışmalarının devam ettiği, yapıların tamamlanması ile en az 750 kişilik ek istihdam artışının olacağının değerlendirildi. Tarım ve hayvancılık şehri Kırşehir’de, 295 bin büyükbaş 410 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunun konuşulduğu değerlendirme toplantısında 2024 yılında da destekleme faaliyetlerinin süreceği belirtiliyor.

Kamu birimleri yöneticilerinin aktardığı bilgilerde Kırşehir’de kazandırılan Ahilik Müzesi 4 ayda 37 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesinin ziyaretçi sayısının 2023 yılında toplamda 134 bin olduğu açıklandı.