Kayseri 1. Amatör Küme: Sindelhöyükspor: 1 - E.M. Döğerspor: 3

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Döğerspor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 3-1 yendi.

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  • 01.01.2024 14:21
  • Güncelleme: 01.01.2024 14:21
Kayseri 1. Amatör Küme: Sindelhöyükspor: 1 - E.M. Döğerspor: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Döğerspor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sindelhöyükspor’u 3-1 yendi.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak, Esat Sabuncu, Mehmet Temizyürek

Sindelhöyükspor: Yaşarcan Türkmen, Mevlüt Dinç, Enes Kılınç, Mustafa Yıldır, (Fatih Yüceler dk. 65) Şaban Çimen, Osman Ayhan, (Yusuf Balcı dk. 46), Alper Gürkçü, Ahmet Kulbak, Yunus Emre Özkara, Mustafa Mert Özkara, Yunus Suvay, (Seyit Sevinti dk. 65)

E.M. Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer, Eren Alkan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Uğur Karahançer, Batuhan Gümüş, (Remzi Yılmaz dk. 82), Ahmet Turan Özbek, (Deniz Karatut (dk. 62), (Seyfi Atıcı dk. 90), Furkan Karakaya (Reşit Furkan dk. 82), Gökhan Yeşilbaş

Goller: Osman Ayhan (dk. 17) (Sindelhöyükspor), Ömer Faruk Kalkan (dk. 35), Kemal Çelik (dk. 41), Gökhan Yeşilbaş (dk. 54) (E.M. Döğerspor)

Kırmızı kart: Mustafa Mert Özkara (dk. 84) (Sindelhöyükspor)

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İHA

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