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Mobilya Fabrikası yangınında üzücü haber: 2 işçi öldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Mobilya Fabrikası yangınında üzücü haber: 2 işçi öldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DNZ Mobilya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, yangında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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