Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ımıza nitelikli konutlar kazandıracağız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TOKİ işbirliği ile kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren 23 blok konut projesinde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Proje kapsamında kaba inşaatın tamamlandığını ifade eden Başkan Özdoğan, konutların 2025 yılının ikinci yarısında hazır hale getirilmesini planlandığını, ilçeye kazandırılan nitelikli konutlarla vatandaşların modern yaşam alanlarına kavuşacağını ifade etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bilal Özdoğan; "Hacılar Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yürütülen 547 konutluk projede 23 blok tamamlandı. Bu blokların 4’ü kentsel dönüşüm, 19’u ise TOKİ projesi kapsamında inşa ediliyor. 2025’in ikinci yarısında projeyi tamamen bitirerek Hacılar’ımıza nitelikli konutlar kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“İkinci etapta anahtar teslimleri tamamlandı”

Başkan Özdoğan, ayrıca Hacılar Belediyesi iştirakı İmar A.Ş. aracılığıyla yürütülen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında hak sahiplerine anahtar teslimlerinin tamamlandığını belirterek, “148 konutluk ikinci etapta tüm hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. Bu süreçte emeği geçen yüklenici firmamıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. TOKİ ve kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve esnafa destek olmak amacıyla yeni işyerleri için hazırlıkların sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; "İlçemizdeki esnafımızın yer sıkıntısı yaşamaması adına çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen süreçte esnafımız için yeni işyerlerinin yapımına başlayacağız. Esnafımız daha konforlu alanlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.