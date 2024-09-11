Kırşehir esnafı Ahilik Kutlamaları nedeniyle yüzde 10 indirime gitti

Ahilik Haftası Kutlamaları içerisinde okulların açılması nedeniyle Kırşehir esnafı okul malzemesi satışlarında yüzde 10 oranında indirim yaptı. Esnafın indirim yapmasının ardından aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Ahilik kültürünü yaşatmak ve dayanışmayı artırmak adına her yıl düzenlenen kutlamalar içerisinde esnaf, indirim fırsatı sunarak ailelerin bütçelerine destek olmak amacıyla indirim kampanyaları sunuyor. Kutlamalar nedeniyle indirimlere giden esnaf Mustafa Topak, ailelere destek sunmayı amaçladıklarını, ucuza ürün alarak indirim uyguladıklarını söyleyerek, "Kırtasiye sezonu açıldı. Ahi esnafı olarak yaptığımız indirimler bizlere de mutluluk veriyor. Alışverişin sürmesinin nedeni esnafın kaliteli ürünü ucuza alarak okul sezonu nedeniyle de indirimli satışa sunmasıdır" dedi.

Esnaf Mehmet Kızılırmak ise; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Ahilik Haftası etkinlikleri içerisinde indirim uyguladıklarını aktardı. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan veliler ise yapılan indirimlerle alışverişlerini sürdürüyor.