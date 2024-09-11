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Kayserispor - Eyüpspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ömer Tolga Güldibi'ni atadı.

Kayserispor - Eyüpspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ömer Tolga Güldibi’ni atadı.

Süper Lig 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayseri’de oynanacak olan Kayserispor - Eyüpspor maçına Ömer Tolga Güldibi’ni görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Kayserispor - Eyüpspor maçında Kocaeli Bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacakken yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak.

Maçın 4. hakemi olarak Alpaslan Şen görevlendirildi

İHA
Kayseri Gündem

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