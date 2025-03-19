  • Haberler
  • Gündem
  • Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı

Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kırşehir - Kayseri karayolu arasında ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden havanın birden 15-20 derece düşmesinin ardından meydana zaman zaman kar yağışı meydana geldi. Şehir merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri - Kırşehir karayolunda ulaşım aksadı. Aniden soğuyan hava ve etkili olan kar yağışı nedeniyle karayollarında kazalar ve ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
'Araç temizliği ve bakım fiyatları 2-3 kat arttı'
“Araç temizliği ve bakım fiyatları 2-3 kat arttı”
Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı
Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı
Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde
Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde
CHP İl Başkanı Keskin: 'Milletin yerine karar vermek bir darbedir'
CHP İl Başkanı Keskin: “Milletin yerine karar vermek bir darbedir”
Döviz ve altın piyasasında rekor yükseliş
Döviz ve altın piyasasında rekor yükseliş
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!