Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kırşehir - Kayseri karayolu arasında ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden havanın birden 15-20 derece düşmesinin ardından meydana zaman zaman kar yağışı meydana geldi. Şehir merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri - Kırşehir karayolunda ulaşım aksadı. Aniden soğuyan hava ve etkili olan kar yağışı nedeniyle karayollarında kazalar ve ulaşımda aksamalar meydana geldi.