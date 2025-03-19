Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde

Kayseri'de İşçiler Zam Talebiyle İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi

Çalışanlar, talep ettikleri zam oranının yalnızca %45 olarak belirlenmesine yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Protesto için fabrika ve idari bina önünde toplanan işçiler, alkışlar ve ıslıklarla, kendilerine uygun bir zam talep ettiklerini vurguladılar. Eylem, işçilerin hak arayışlarının bir yansıması olarak dikkat çekti.