Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde
Kayseri'deki Hes Kablo ve Erciyes Çelik fabrikalarında, işverenle zam konusunda anlaşmazlık yaşanması üzerine işçiler iş bırakma eylemi düzenledi.
Kayseri'de İşçiler Zam Talebiyle İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi
Çalışanlar, talep ettikleri zam oranının yalnızca %45 olarak belirlenmesine yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Protesto için fabrika ve idari bina önünde toplanan işçiler, alkışlar ve ıslıklarla, kendilerine uygun bir zam talep ettiklerini vurguladılar. Eylem, işçilerin hak arayışlarının bir yansıması olarak dikkat çekti.