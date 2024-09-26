Kırşehir polisi yolcu gibi bindiği otobüste denetim yaptı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yolcu gibi bindikleri otobüslerde şehirler arası seyahat yaparak otobüs şoförlerini denetledi.

Yolcu taşıyan otobüsler üzerinde denetimini artıran Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli memurlar, bilet alarak yolcu gibi şehirler arası terminalden otobüse binerek İstanbul, Bursa Ankara, Eskişehir, İzmir, Yalova gibi illere seyahat ediyor, oradan da başka bir otobüse binerek Kırşehir’e dönüyor. Yolculuk esnasında araç şoförlerinin trafik kuralına uyup uymadıklarını, yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda uyarı yapıp yapmadıklarını denetleyen görevli memurlar, varış noktasında sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıyor.

Bursa’dan Kırşehir’e otobüsle gelen görevli polis memuru A.F.; otobüs yolculuğu tamamlandıktan sonra yolculara inmeden otobüslerin karıştığı kazalar incelendiğinde can kaybı ve yaralanmaların ekseriya’ yolcuların araç içinde savrulması veya araç dışına fırlayarak devrilen otobüsün altında kalması’ şeklinde meydana geldiğini, yapılan çalışmalar sonucunda emniyet kemeri kullanmanın trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını söyledi.