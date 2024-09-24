Kışa hazırlık başladı: Soba fiyatlarında yüzde 30 artış

Yaz mevsimine veda ederken kış sezonun açılmasıyla beraber soba satışlarındaki yoğunluk da başladı. Geçen yıla göre fiyatları yüzde 30 ile yüzde 40 oranında artan sobalar, 2 bin liradan başlayarak 70 bin liraya kadar yükseliyor.

Soba satışlarında geçen yıla göre yüzde 20-30 oranında bir artış olduğunu belirten Esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu; “Geçen yıla göre ekonomik düzen veya enflasyona bağlı olarak ortalama yüzde 20-30 oranda bir artış var. Fiyat ne kadar ucuzsa ne kadar talep görür, fiyat ne kadar pahalı ise o kadar rağbet düşer. Fiyatla ile bir bağlantısı var ama sektörel olarak doğalgazın çoğalması ile soba satışlarımız orantılı düşüyor. Talep olarak camlı, şömineli sobalarımız önde. Sezonumuz ve yoğunlaşma başladı, hareketlilik devam ediyor. En düşük sobalarımız bu yıl 2 bin 500’den başlıyor, maksimum 60- 70 bine kadar sobalarımız var” diye konuştu.

‘SOBA ZEHİRLENMELERİNDE BACA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ’

Soba zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler veren Karabaşoğlu, “Soba zehirlemelerin de özellikle bacamızın temizliği önemlidir. İkincisi bacada rüzgar, lodos dediğimiz geri tepmeye karşı baca şapkaları kullanılmalı. Baca temizliğine önem gösterilmeli. Ayrıca sobanın iç kısımları ve gider yerlerini temizlemeleri gerekir. Baca temizliği kullanılan yakıtın cinsine bağlı, mesela kömür bacayı çok kirletir. Odun kömüre nazaran daha az kirletir. Odunla ayda 1 baca temizleniyorsa, kömürde çok kirlettiği için bu 10-15 günde bire düşer” şeklinde konuştu.

‘SİYAH SOBALAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR’

Siyah sobaların kahverengi sobalara göre daha çok rağbet gördüğünü belirten esnaf Karabaşoğlu, şunları söyledi: “Siyah sobaların kalitesi biraz daha önde ayrıca yanda görünebiliyor biraz daha keyfe dayalı sobalar. Normal kahverengi sobalarımız da biraz daha evi ısıtmak için kullanılan sobalar, bazı sobaların kullanım düzeylerinde mesela ağırlıklı olarak kömür kullanılırken, bu sobalar da odun kullanılıyor. Onlar evi ısıtmak için kullanılırken, diğer sobalar doğalgazlı ve kaloriferli evlerde hem destek amaçlı, hem görsel keyif amaçlı kullanıldığı için daha önde ve aktifler.”