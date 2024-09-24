Ahi Evran Caddesi peyzaj çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ahievran Caddesi çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şehrin kalbini yeşil alan ağırlıklı yeni bir yüze kavuşturuyoruz” dedi.

Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi’ndeki çalışmaları bir mühendis gözüyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. En kısa sürede fiziki çalışmaları tamamlayarak, Kayseri’nin kalbinde pırıl pırıl, yemyeşil bir dokuyu hayata geçireceğiz. Bu projeyle şehrimize ve insanımıza yakışır bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş olacağız. Şehrin kalbinde yeşil alan ağırlıklı yeni bir dokuyla Kayseri’mizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize huzur verecek, nefes aldıracak doğal bir yaşam alanı inşa etmektir” diye konuştu.

Öte yandan, çevre düzenleme çalışması kapsamında Orduevi’nden başlayıp Büyükşehir Belediyesi’ne kadar uzanan Ahievran Caddesi’nde toplam 13 bin metrekare alanda 250 otopark, genişletilmiş yeşil alanlar, oturma grupları, gölgelikler, üç kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj çalışmaları ile LED ışıklandırmalar yer alacak.