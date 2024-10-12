Milletvekili Genç, “Gençlerin fuarda kalabalık oluşturması çok güzel”

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Gençlerin kitaplara ilgi duymasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Kalabalık şekilde gençlerin fuarda yer almasından son derece mutlu oluyorum. Ben Kayseri’de olduğum sürece fuara katılmayı çok önemsiyorum. Dijitalleşen dünyada hala kitapların sayfaların sayfalarının çevrilebiliyor olması çocukların kitaplara dokunarak okuyor olmasını ben çok önemsiyorum. Kitap fuarına emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kayseri’de çokça fuarın açılışını yapıyoruz ama en anlamlılarından bir tanesinin ben kitap fuarları olduğunu düşünüyorum şehrimizin bu şekilde anılması beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.