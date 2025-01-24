Kitap Kapağı Fotoğraf Yarışması Başlıyor!
Suretialem Derneği ve Aysima Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması başlıyor! Yarışmanın adı 'Kitap Kapağı Fotoğraf Yarışması' olup, katılım 25 Ocak 2025'te başlayacak ve 13 Şubat 2025'te sona erecek.
Ödüller:
- Üç fotoğrafa 10'lu kitap seti
- Üç fotoğrafa 5'li fotoğraf seti
Katılımcılar, istedikleri kadar fotoğrafla yarışmaya katılabilirler. Fotoğraflar, #aysimayayinlarifotografyarismasi ve #suretialemfotografyarismasi hashtag'leri kullanılarak paylaşılmalıdır. Sonuçlar açıklandığında kazanan fotoğrafçılar, orijinal hallerini belirtilen e-posta adresine gönderecekler ve ödüller kargoyla adreslerine teslim edilecektir.
Gönderilen fotoğraflar yalnızca Aysima Yayınları'nın kitap kapaklarında kullanılacaktır ve fotoğrafçılar sonradan telif hakkı talep edemeyeceklerdir.
Jüri Üyeleri:
- Yaşar Adıyaman: Aysima Yayınları Sahibi
- Dursun Çiçek: Yazar, Fotoğrafçı
- Mehmet Aslan: AFİAP Fotoğrafçı, Suretialem
- Ecrin Güzin Gülfidanı: Fotoğrafçı, Suretialem
- Mustafa İbakorkmaz: Yazar, Fotoğrafçı
- Habibullah Efendigil: Gazeteci, Fotoğrafçı
- Yusuf Kartal: Yazar, Suretialem
Daha fazla bilgi için #aysimayayinlarifotografyarismasi ve #suretialemfotografyarismasi hashtag'lerini takip edebilirsiniz.