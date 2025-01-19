GÖKTİM Akademi Genel Koordinatörü Özmeşe 'Projeleriyle gelen öğrencilere destek sağlıyoruz'

GÖKTİM Akademi Genel Koordinatörü Esra Özmeşe, Kayseri’de Valilik ve Kızılay işbirliği ile kurulan GÖKTİM Akademi hakkında bilgiler verdi. Özmeşe; “Kızılay Başkanımız il binamızın 3 katını bize verdi ve Sayın Valimizin himayelerinde GÖKTİM Akademi yani Gökyüzü Teknoloji ve Inovasyon Merkezi’ni kurduk. Yaklaşık 3-4 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Şubat'ın ilk haftası gibi de açılışını planlıyoruz. Bizim burada amacımız teknoloji ve üniversite alanında üst düzey başarılı öğrencilerin hem eğitim alabilecekleri hem de projelerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak. Onlar genelde projelerini yaptıklarında ekipman, atölye veya mentorluk desteği anlamında bizlere başvuruyorlardı. Sayın Valimiz de bizlere böyle bir alan oluşturarak bu öğrencilerin taleplerini yerine getirme talimatı verdi. Bizler de iş birliği içerisinde pek çok kurum, kuruluşumuzla buranın tefrişatını bitirmek üzereyiz. Şubat ayında açacağız” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİMLER HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK’

Alanında uzman kişiler tarafından mülakata alınan öğrencilerin başvuru yapabileceğini söyleyen Özmeşe şöyle konuştu: “Şu an başvurularımız açtık. Değerlendirmelerimizi tamamladık, 60 tane öğrencimizin sürekli olarak kaydını oluşturduk. İki aşamalı bir sistemden geçtiler ve ön başvurular yapıldı. Jürilerimiz değerlendirdi 750 öğrencimiz başvurdu. Lise grubuna yönelik bir başvuru açtık. Sonrasında 120 öğrencimizi mülakata davet ettik. Mülakatlar neticesinde de 7 kişilik alanında uzman arkadaşlar öğrencileri değerlendirdiler. Ve 60 tane öğrencimizi tespit ederek burada eğitim almaya hak kazandılar. Şu an kayıtlarını yapıyoruz. Haziran'a kadar yine eğitimleri devam edecek ama ilk 2 ayımız atölyelerde temel eğitimler sonrasında da proje odaklı eğitimlerle devam edecek. Biz onlara buradan mentorluk desteği, malzeme desteği ve atölye desteği sağlamış olacağız. Bunun dışında 60 öğrencimizin yanı sıra projeleriyle gelen ihtiyacı olan desteğe ihtiyacı olan ekipman malzeme, atölye desteğine ihtiyacı olan ekiplerimize de takım çalışma atölyelerimizde yine aynı şekilde destek sağlıyoruz. Bu 3D yazıcımız, 3D tarayıcımız, lazer yazıcımız bunların tamamı burada mevcut. Projesi olanlar hangisinde ne iş yapmak istiyorsa onu rahatlıkla burada yapabilecekler.”