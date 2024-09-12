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Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası

Kayseri'de meydana gelen olayda kız arkadaşı M.N.K.'nin cep telefonunu yağma suçundan yargılanan E.D. 1 yıl 1 ay 3 cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı erteledi.

Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası

Kayseri’de E.D. hakkında iddiaya göre kız arkadaşı M.N.K.’nin cep telefonunu yağmaladığı  gerekçesiyle dava açıldı. Olayla ilgili görülen karar duruşmasına müşteki M.N.K, sanık E.D. ve sanık avukatı katıldı. Müşteki olarak dinlenen M.N.K., “Telefonu zaten bana o almıştı. O gün de sahiplenmek için aldığını düşünmüyorum. Telefonumu karakola gidip geri aldım. Ceza almasını istemiyorum” dedi. Tutuksuz sanık da suçsuz olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanığa yağma suçundan ceza verdi. Sanık cezasında yapılan uygulamalar neticesinde 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sonuç olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar vererek cezayı erteledi.

Haber Merkezi

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