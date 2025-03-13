Kızılay Arama Kurtarma ekibine destek protokolü imzalandı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli katıldı.

Vali Çiçek imza töreninde yapmış olduğu konuşmada, “Kayseri’nin iki tane güzide kurumu, Kayseri’yi ilgilendiren her konuda eline taşın altına koyarak öne çıkıyor. MÜSİAD ve Kızılay. Özellikle Kızılay’ın sadece yardımla ilgili değil, gençlerle ilgili konularda, kadınların eğitilmesi konularında, yoksullukla mücadelede Kayseri’de yaptığı çalışmalar herkesin takdirini kazanıyor. Arama kurtarma da böyle bir niyetle yola çıkmaları gerçekten, istekli, fedakar, gayretli, milletimiz için koşturan bir ekip oluşturmak çalışmaları beni çok mutlu etti. Ancak bunların akredite olmaları için araç, gereç ve malzemeler gerekli. Bu konuda MÜSİAD, Kızılay’ın talebini biz varız, beraberiz diyerek bu protokole imza attı. Gelecek günlerde bir afet olursa can kurtaracak, hızır gibi yetişecek bir arama kurtarma ekibi oluşturuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’de konuşmasında, “Sayın Valim sizin desteğinizle Kayseri Kızılay olarak bir arama kurtarma ekibi kurduk, 54 kişi şu anda çalışmalara devam ediyor. Bunların akredite olması için, ihtiyacımız olan araç gereçler MÜSİAD Kayseri şubesi tarafından temin ediliyor, size ve MÜSİAD yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’de, “Kayseri Kızılay ile birlikte kuracağımız 54 kişilik arama kurtarma timi, AFAD akreditasyon özelliklerine sahip olacak. İnşallah ihtiyaç olmasın istiyoruz ama olduğu takdirde, özelde şehrimize ve genel olarak bütün Türkiye’de şehrimizi temsilen faaliyetlerine devam edecek. Size, AFAD İl Müdürümüze ve Kızılay başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli arasında imzalandı.