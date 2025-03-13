Memur-Sen'den Anayasa değişikliği çağrısı: 'Aile Korunsun, Nesiller Güvende Olsun'

Ailenin günümüzde küresel sapkın ideolojiler ve kültürel tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten Aslantürk, Anayasa’nın 41. maddesine "Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir" ifadesinin eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başörtüsü Özgürlüğü İçin Anayasal Güvence Talebi

Aile kurumunun korunmasının yanı sıra, kadınların başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için Anayasa’nın 24. maddesinde düzenleme yapılması gerektiğini belirten Aslantürk, Gazi Meclis’i harekete geçmeye davet etti.

Halk Destek Vermeye Çağrıldı

Memur-Sen olarak başlattıkları imza kampanyasına dikkat çeken Aslantürk, kampanyanın "www.imza.memursen.org.tr" adresi üzerinden dijital olarak da desteklenebileceğini hatırlatarak, tüm halkı harekete geçmeye davet etti. "Anayasa değişsin, aile korunsun" sloganıyla yürütülen kampanyanın, geleceğin korunmasına yönelik bir adım olduğu vurgulandı.